Gerhard Polt synchronisiert japanische Soap auf Bairisch

Gerhard Polt hat eine japanische Seifenoper auf Bairisch synchronisiert. In "Die Vroni aus Kawasaki" schimpft schon mal eine japanische Mama mit tiefsten bairischen Dialekt.

Es soll ja Menschen außerhalb des Freistaates geben, die uns Bayern nicht verstehen. Also „verstehen“ nicht im Sinne von: Sie verstehen nicht, dass wir Bier aus Ein-Liter-Krügen trinken, jedes Mal wieder CSU wählen und die Weißwurst zuzeln. Das schon auch. Aber gemeint ist in diesem Fall eher: Sie verstehen uns phonetisch nicht. Stichwort: Dialekt! Verstehen Sie?

Und so kann es schon mal vorkommen, dass im Fernsehen für den unkundigen Rest der Republik Untertitel eingeblendet werden, sobald jemand bairisch redet. Ja mei. So sans hoit, die Preißn. Ein hoffnungsloser Fall. Wenden wir uns im Sinne der Völkerverständigung lieber anderen zu. Dem Japaner zum Beispiel. Der klingt in unseren Ohren ja auch eher speziell. Andererseits: Bairische Weisheiten wie „Schaugn mer moi, dann seng mer scho“ erinnern rein von der Klangfarbe her doch eher ans Japanische als an Hochdeutsch, oder?

"Die Vroni aus Kawasaki": Japanische Soap auf Bairisch

Insofern erscheint die abwegige Nachricht, dass Gerhard Polt zusammen mit Gisela Schneeberger und anderen eine japanische Seifenoper auf Bairisch synchronisiert hat, schon nicht mehr ganz so abwegig. Die ersten Folgen der Serie, die in ihrer bajuwarisierten Variante „Die Vroni aus Kawasaki“ heißt, laufen gerade bei Servus TV. Ohne Untertitel. Dafür mit wunderbar schrägen Momenten, wenn zum Beispiel die japanische Mama in breitem Bairisch schimpft, weil die japanische Vroni dem japanischen Rudi einen Mistkübel an den Schädel geschmissen hat, und droht, dass da Watschnbaum glei umfoit. „Nur die Tonlage und die Tonalität sind eine andere. Aber es geht zam“, sagt Polt selbst.

Jetzt werden manche womöglich fragen, was das alles soll. Aber so eine Frage können halt auch nur Leute stellen, die noch nie eine Weißwurst gezuzelt haben. Verstehen wir uns?

