Sechs Menschen bei Kältemittelaustritt leicht verletzt

Sechs Menschen sind wegen eines Kältemittellecks in einem Unterschleißheimer Supermarkt (Landkreis München) leicht verletzt worden.

Das Kältemittel sei am Mittwoch aus einem Schlauch an einer Kühltheke ausgetreten, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Demnach räumte die Feuerwehr den Laden mit rund zehn Menschen vollständig. Anschließend lokalisierte und stoppte sie den Austritt des Kältemittels, wie es hieß. Sechs Menschen hätten über leichte Atemwegsbeschwerden geklagt und seien vor Ort behandelt worden. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Kältemittelaustritts.

(dpa)