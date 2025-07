Zehnjähriger vermisst - Polizei fahndet öffentlich

In Oberbayern fahndet die Polizei öffentlich nach einem vermissten Zehnjährigen. Der Junge habe am frühen Mittwochmorgen die Wohnung seiner Eltern in Unterschleißheim (Landkreis München) verlassen, teilte die Polizei mit. Allerdings sei er nicht in der Schule erschienen. Nachdem er auch nicht nach Hause gekommen und nicht auffindbar gewesen sei, sei er als vermisst gemeldet worden.

Die Polizei habe «umfangreiche Suchmaßnahmen» gestartet. Der Junge sei dabei jedoch nicht gefunden worden. Genaue Angaben zur Suche machte ein Polizeisprecher nicht. Auch weitere Hintergründe zum Vermissten waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.