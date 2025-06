Mann soll Frau in Busch gedrängt und sexuell genötigt haben

Ein Mann soll in Würzburg eine 55-Jährige in einen Busch gedrängt, bedroht und sexuell genötigt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, nahmen die Beamten am Dienstag einen 25-jährigen Verdächtigen fest.

Er soll am frühen Sonntag mit der Frau aus einem Bus gestiegen und sie danach in ein Gebüsch gedrängt haben. Dort soll er sie bedroht und gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Anschließend sei er unerkannt geflohen.

Der Verdächtige sei am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Inzwischen sitzt er den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.