Schwere Unwetter in Vorarlberg: Straßen bei Bregenz überflutet

Bei heftigen Unwettern in Vorarlberg ist es am Freitagabend zu Überschwemmungen gekommen. Straßen und Unterführungen sind überflutet, auch der Zugverkehr ist betroffen. Eine Bilanz.

Im Gegensatz zur Region Schwaben, haben sich im österreichischen Bundesland Voralberg in der Nacht von Freitag auf Samstag heftige Uwetter ereignet. An manchen Stellen wurden am Freitag bis zu 200 Liter Wasser pro Quadratmeter Niederschlag gemessen. "Wir hatten in einzelnen Teilen Spitzen, die das 2005er-Hochwasser überschritten haben", sagt Landesrat Christian Gantner dem Portal Vol.at. Menschen seien aber keine zu Schaden gekommen. Man sei gut vorbereitet gewesen.

Bilanz der Unwetternacht im österreichischen Voralberg

Die Feuerwehr und Polizei hatten im westlich gelegenen Bundesland Voralberg in Österreich viel zu tun. Insgesamt kam es im österreichischen Voralberg am Freitag und in der Nacht auf Samstag zu 1400 Einsätzen. Die Vorarlberger Polizei zog am Samstagmorgen Bilanz.

Feldkirch: Hier wurde die Königshofstraße durch den Mühlebach überflutet. Aufgrund eines Wasserstandes von 30 Zentimeter auf der Fahrbahn, wurde die Straße L190 von 13:13 - 13:50 Uhr gesperrt..

Götzis: In der Marktgemeinde Götzis mussten 45 Keller ausgepumpt werden. Außerdem ereignete sich ein Murenabgang in Meschach. Auch ein Dammbruch beim VKW Umspannwerk zog Folgen nach sich, indem Gebäude unterspült wurden. Eine Tiefgarage (zirka 200 m²) stand zwei Meter unter Wasser und das Betriebsareal eines Autohändlers war überflutet. Totalsperre der L57 ab 14 Uhr von der Kreuzung Sandholzerstraße bis Bleiche wegen extremer Überflutung.

Ganze Ortsteile, Straßen und Keller wurden überflutet

Koblach: Aufgrund von Überflutungen des Ortsteils Birken/ Werben wurde die L59 ab 17:30 Uhr von der Ortsmitte bis zum Schießstand Koblach gesperrt. Auch die Straße L62 ab Kohlplatz bis zur Straße Ried musste von 16 Uhr an gesperrt werden. Im Ortsteil Dürne / Au droht der Klausbach über die Ufer zu treten. Des Weiteren wurden 60 Keller ausgepumpt.

Lesen Sie dazu auch

Bregenz: Bei der Unterführung des Gehwegs zum Gymnasium Riedenburg rutschte aufgrund des anhaltenden Starkregens die Stützmauer auf die Fahrbahn; dadurch wurde ein Baum entwurzelt. Die dort befindliche Gasleitung wurde aus Sicherheitsgründen ausgestellt. Der Straßenabschnitt Schlossergasse bleibt bis auf Weiters gesperrt.

Die Feuerwehr war im Dauereinsatz

Altach: In der Gemeinde Altach musste die Feuerwehr in diversen Einsätzen Keller und Unterführungen auspumpen. In diesem Sinne waren Straßen- und Unterführungssperren erforderlich. Um 16 Uhr wurde eine Flutung der großen Retensionsbecken zwischen Rheinauen und Kratten durchgeführt. Gegen 20 Uhr musste der Bereich vor dem Schwimmbad Rheinauen geflutet werden. Das Schwimmbad wurde durch eine Barriere geschützt.

Lustenau: Hier musste die Feuerwehr zu 60 Einsätzen ausrücken - hauptsächlich zum Auspumpen von Kellern und Unterführungen. Kreuzung Zellgasse / Höchster Straße sowie die Straßen Zellgasse und Hofsteigstraße wurden aufgrund der Überflutungen gesperrt. Es ergaben sich Staubildungen, in denen es zu vier Verkehrsunfällen mit Sachschäden sowie einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam.

Bäche traten über die Ufer

Wolfurt + Kennelbach: Die Bäche Ippachbach, Eulentobelbach sowie der Rickenbach gingen über, wodurch es zu mehreren Überflutungen und Murenabgängen im Dorfzentrum von Wolfurt kam. Die dort befindlichen Straßen waren für den Fahrzeugverkehr nicht mehr passierbar, Keller wurden überschwemmt und Unterführungen geflutet. Die Bildsteinerstraße und mehrere Firmengebiete wurden komplett überflutet. Es kam an mehreren Stellen zu Beschädigungen von Straßen. Das Gemeindegebiet von Wolfurt musste für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden, wobei versucht wurde, nach Möglichkeit örtliche Umleitungen zu errichten. Die Landesstraße L3 war erst um 24.00 Uhr wieder frei befahrbar, wobei einzelne Straßen gesperrt bleiben mussten. Die Landesstraße L13 zwischen Bregenz und Wolfurt musste im Gemeindegebiet von Kennelbach ebenfalls aufgrund von mehreren Murenabgängen komplett gesperrt werden.

Schwaben blieb von schweren Folgen des Unwetters verschont. Foto: Manuel Hammerl, Feuerwehr Pöttmes

Die Rheintalautobahn A 14 musste auf Höhe Dornbirn Nord zwischen 19.8.2022, 18.00 Uhr und 20.8.2022, 02.00 Uhr für den gesamten Verkehr wegen Überflutung gesperrt werden. Dadurch kam es im Raume Dornbirn und Bregenz zu umfangreichen Staus.

Allgäu und Schwaben bleiben von Unwetterschäden verschont

Zuletzt hatten schwere Unwetter in Österreich fünf Menschenleben gefordert und den Verkehr im Süden des Landes lahmgelegt. Im Allgäu und im Raum Schwaben hat der Starkregen in der Nacht auf Samstag offenbar keine Schäden hinterlassen. Meldungen darüber lagen dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und Schwaben Nord auf Anfrage unserer Redaktion am Samstagmorgen nicht vor.