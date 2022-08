In Bayern drohen starke Unwetter: Höchste Warnstufe im Süden

Der Deutsche Wetterdienst hat Unwetterwarnungen für Bayern herausgegeben. Am Alpenrand drohen am Freitag und Samstag sogar extreme Unwetter mit Dauerregen.

In großen Teilen von Bayern müssen sich die Menschen am Freitag, 19. August 2022, auf Dauerregen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Unwetterwarnungen für viele Landkreise und kreisfreie Städte herausgegeben. Besonders stark betroffen ist das Gebiet am Alpenrand. Dort wurde vom DWD die höchste Stufe "Warnung vor extremen Unwetter" ausgerufen.

Unwetter in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Die Warnung vor extremen Dauerregen gilt für den ganzen Freitag und Samstag bis 8 Uhr. Sie bezieht sich auf ergiebigen Dauerregen mit Mengen von 80 bis 140 Litern pro Quadratmeter. Aktuell gilt die höchste Stufe 4 der Unwetterwarnungen in Bayern für diese Landkreise und Städte am Alpenrand (Stand: 19. August 2022, 6.30 Uhr):

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Stadt Kempten

Kreis Lindau

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Für viele weitere Landkreise und Städte gelten Unwetterwarnungen der Stufe 3 vor Dauerregen mit Mengen von 50 bis 80 Litern pro Quadratmeter. Ausgenommen davon sind vor allem Gebiete im Nordwesten von Bayern.

Die Warnungen gelten unter anderem für die Stadt und den Landkreis München. In unserer Region - also in Schwaben und im direkt angrenzenden Oberbayern - gelten die Unwetterwarnungen bis Samstag um 8 Uhr für diese Städte und Landkreise:

Stadt Augsburg

Kreis Augsburg

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Donau-Ries

Kreis Unterallgäu

Stadt Kaufbeuren

Kreis Landsberg

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Stadt Ingolstadt

Alle aktuellen Warnungen gibt es auch auf der Website des DWD.

Unwetterwarnungen für Bayern: Grund für den Dauerregen

Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich. In Südbayern werden durch den extrem starken Dauerregen Erdrutsche nicht ausgeschlossen. Bürgerinnen und Bürger sollen hier Fenster und Türen schließen sowie Aufenthalte im Freien vermeiden.

Der Grund für das Unwetter in Bayern: "Eine Tiefdruckzone erstreckt sich vom Mittelmeer bis nach Mitteleuropa. Dabei strömt von Westen her nicht mehr ganz so warme, aber sehr feuchte Luft nach Bayern und staut sich am Freitag an den Alpen", erläutert der Deutsche Wetterdienst auf seiner Website. (AZ)