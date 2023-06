Schweres Unwetter zieht an Bayern vorbei

Hagel, Überflutungen und heftige Windböen: In der Nacht auf Freitag wüteten starke Unwetter über Deutschland. In Bayern entstanden wohl keine größeren Schäden.

Über Teilen Deutschlands sind letzte Nacht schwere Unwetter hinweggezogen. Größere Schäden sind in der Nacht zum Freitag nicht bekannt geworden. Angaben zu Verletzten machte die Polizei bis zum Morgen nicht. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen sich Menschen im Osten und Südosten Deutschlands auch am Freitag auf kräftige Gewitter und Starkregen einstellen.

Unwetter-Bilanz: Schweres Gewitter zog über Bayern

Los ging das Gewitter um etwa 21 Uhr, als sich die von Südwesten kommende Gewitterfront über den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach entlud. Dort wurden auch etwa drei Zentimeter große Hagelkörner gemeldet. Der DWD hatte angekündigt, dass es in manchen Gebieten bis zu 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben könnte. In der Oberpfalz gab es rund 30 unwetterbedingte Einsätze von Polizei und Feuerwehr, meist wegen umgestürzter Bäumer. In Nürnberg sorgte das schwere Gewitter für acht Einsätze.

Der Unwetter beeinträchtigte auch den Verkehr am Münchner Flughafen und bei der Münchner S-Bahn. Einige Flüge mussten umgeleitet werden, andere fielen ganz aus. Im Münchner S-Bahn-Verkehr wurden einige Streckenabschnitte gesperrt. Das Unwetter zog weiter in Richtung Nordosten. In Teilen Bayern brachten die starken Windböen Bäume zum Einstürzen. Auch Überschwemmungen gab es mancherorts. Verletzte oder größere Schäden sind in Deutschland nicht bekannt geworden.

Unwetter in Augsburg brachte starken Regen sowie Blitz und Donner

In Hessen wurde teilweise der Betrieb von Bus und Bahn komplett eingestellt. Straßen und Gleise waren überflutet, gestürzte Äste und Bäume blockierten die Fahrbahn. Auch die Deutsche Bahn war von dem Unwetter betroffen. Insbesondere in der Mitte Deutschland und im Norden komme es zu Zugausfällen und Verspätungen, die die Deutsche Bahn am Donnerstagabend mitteilte.

In Augsburg kam das Gewitter etwa gegen 22 Uhr mit starkem Regen und viel Blitz und Donner an, zog allerdings schnell vorbei. Über Nacht blieb es größtenteils ruhig. Wie der DWD mitteilt, sei am Freitag tagsüber von Vorpommern bis nach Sachsen-Anhalt und Thüringen gebietsweise mit schauerartigen Regenfällen zu rechnen. Das Unwetter zieht über Deutschland langsam in Richtung Osten und Polen. Am Wochenende soll das Wetter in Bayern wieder sommerlich werden.

