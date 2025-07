Blitz schlägt in Kapellenturm ein und löst Brand aus

In Giebelstadt (Landkreis Würzburg) ist ein Blitz in den Turm der Kapelle St. Nikolaus eingeschlagen und hat einen Brand verursacht. Die Wucht des Einschlags war so enorm, dass selbst dicke Balken aufgesprengt worden sind, wie die Polizei mitteilte. Der Turm sei entgegen einer ersten Befürchtung jedoch nicht einsturzgefährdet.

Die Feuerwehr habe den Brand recht zügig löschen können. Laut Polizei sind keine Personen zu Schaden gekommen. Durch heruntergefallene Dachziegel seien ein paar umliegend geparkte Autos beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf rund 80.000 Euro.