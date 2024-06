Erneutes Unwetter richtet Schäden an

Eine Gewitterfront zog über den Süden des Landes hinweg. Wieder gab es Überschwemmungen und vollgelaufene Keller. Die A96 war für einige Stunden nicht befahrbar.

Nach der großen Flut Anfang Juni kam es in Bayern erneut zu starkem Regen mit Folgen: Am Mittwochabend zog eine Gewitterfront über den Süden des Landes. Wieder standen Straßen unter Wasser, Menschen mussten aus ihren Autos befreit werden und Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Welche Gegenden waren besonders betroffen?

Die A96 im Landkreis Landsberg am Lech ist am Mittwochabend überflutet worden und musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Auf Höhe Schöffelding, in Fahrtrichtung München stand das Wasser zeitweise kniehoch auf der Fahrbahn, teilte die Polizei mit. Ein Auto konnte aufgrund der Wassermassen nicht weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Auch in der Fahrtrichtung Lindau kam es zu Überschwemmungen. Allerdings konnte der Verkehr hier noch über den Seitenstreifen geleitet werden. Insgesamt kam es in dem Bereich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und einem Rückstau von knapp elf Kilometern. Gegen 23 Uhr wurde die Autobahn wieder freigegeben.

Theatron und Seebühne am Mittwochabend wegen Gewittergefahr geschlossen

Wegen der Gewittergefahr wurde auch die Fanzone zur Fußball-EM in München teilweise gesperrt. Die Bereiche Theatron und Seebühne waren am Mittwochabend deshalb geschlossen, während der Rest des Olympiaparks normal geöffnet war.

Wieder stark vom Unwetter betroffen waren sowohl der Landkreis als auch die Stadt Augsburg. In den südlichen Stadtteilen Göggingen und Haunstetten sowie Hochzoll und Spickel waren mehrere Straßen überschwemmt, Unterführungen wurden überflutet. In Königsbrunn retteten Einsatzkräfte der Feuerwehr Menschen aus ihren Autos, sie sperrten Straßen, Keller mussten zudem ausgepumpt werden. Der Busverkehr des Augsburger Verkehrsverbunds musste am Mittwochabend in Königsbrunn eingestellt werden.

In den kommenden Tagen weitere Gewitter in Bayern möglich

Auch außerhalb Schwabens forderte das Gewitter die Einsatzkräfte. Im Dachstuhl eines Reihenhauses in Aschaffenburg brach mutmaßlich wegen eines Blitzeinschlags ein Feuer aus. Die Flammen griffen bereits am Mittwochnachmittag auf die Dachstühle benachbarter Reihenhäuser über, wie die Polizei mitteilte. Alle Bewohner konnten ihre Häuser verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle.

In den kommenden Tagen könnte es wieder zu Unwettern kommen. Am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst ab Nachmittag wieder kräftige Schauer und Gewitter. Die Temperatur steigt dabei auf 25 bis 30 Grad. Am Samstag soll es in Bayern viel Sonne geben. Bis zum Abend bleibt es voraussichtlich trocken, mit bis zu 34 Grad. In der Nacht zum Sonntag können dann von Südwest nach Nordwest wieder schwere Gewitter mit heftigem Starkregen auftreten. (mit dpa)