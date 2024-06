Hochwasser

Flut-Drama in der Region: "Ich kann die doch nicht ersaufen lassen"

Plus Unterwegs in der Hochwasser-Region: Während man in Fischach schon mit dem Aufräumen beginnt, spitzt sich die Lage andernorts zu. Welche Schicksale die Flut hinterlässt.

In Hamlar, südöstlich von Donauwörth, liegen um 9 Uhr morgens die Nerven blank. Selbst die Presse wird nur nach minutenlangen Verhandlungen in den Ort gelassen, der wegen der Wassermassen komplett abgeschnitten zu werden droht. Teile der Straße nach Hamlar, der einzigen, die noch befahren werden kann, sind bereits überflutet, am Ortsrand versuchen Feuerwehr und Anwohner das Schlimmste zu verhindern. Unablässig schaufeln zwei Radlader Erde in ausgebreitete Planen, aus denen ein Wall gegen die Fluten entstehen soll.

„Wir sind hier mit einem Großaufgebot vertreten, weil der Damm auf einer Länge von 100 Metern überspült wurde, auch einige Teile sind schon rausgebrochen“, sagt der Einsatzleiter der Feuerwehr, Christian Lix. Man versuche nun hier am Ortsrand und auch im Dorf alles, soweit es gehe, zu sichern und warte auf das Hilfeleistungskontingent anderer Feuerwehren. „Dann müssen wir versuchen, die Seite der alten B16 zu sichern. Wenn dort das Wasser kommt, werden wir hier zur Insel und sind eingeschlossen“, sagt Lix.

