Gardasee

Hagel-Drama stoppt Urlauber: So schildern ADAC-Pannenhelfer Einsatz am Gardasee

Der ADAC geht von insgesamt mehr als 30.000 Fahrzeugen aus, die in den norditalienischen Unwettergebieten beschädigt wurden. Einige von ihnen kommen in eine Sammelstelle.

Von Daniel Wirsching

Dass die Verwüstungen groß würden, war jedem klar, der die schweren Unwetter im Norden Italiens miterleben musste. In der Nacht zum Dienstag regnete, stürmte, hagelte es – besonders heftig am Gardasee. Videos zeigen, wie teils tennisballgroße Hagelkörner vom Himmel auf beliebte Touristenorte wie Torbole herabschießen und die Gemeinde in ein winterlich anmutendes Chaos stürzen. Urlauber, deren Autos, Wohnwagen oder Wohnmobile schwer beschädigt wurden, berichten noch Tage später fassungslos davon.

Wie ein Paar aus Gersthofen bei Augsburg, das auf dem Campingplatz "San Francesco" zwischen Desenzano und Sirmione einen ruhigen Urlaub verbringen wollte. Kerstin und Horst Härle waren gerade zu Bett gegangen, als sich das Unwetter aufbaute. Vier bis fünf Zentimeter große Hagelkörner durchschlugen dann die Oberlichter ihres Wohnmobils, der Wind peitschte den Hagel auch an dessen Seiten. Auf einem Foto sind tiefe Dellen und das mit Folie verklebte, durchschlagene Seitenfenster zu sehen. Der Waschraum des Campingplatzes, in den sich Menschen aus ihren Zelten flüchteten, sei voller Blut von Schnittwunden gewesen, erinnern sich die Härles. Bundesweit sind in Medien ähnliche Schilderungen zu lesen. Und für viele Gardasee-Urlauber dauert der Schrecken an.

