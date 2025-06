Unwetter verlief harmloser als erwartet – ein Landkreis war dennoch besonders betroffen

Vor heftigen Gewittern mit viel Regen, Hagel und starkem Wind wurde am Donnerstagabend in Bayern gewarnt. Auch von orkanartigen Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde, punktuell Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagelkörnern mit bis zu drei Zentimeter Durchmesser war die Rede. Der Deutsche Wetterdienst warnte mit der Warnstufe 3 von 4 in einigen Landkreisen. Der Süden Bayerns mit Schwaben und Oberbayern sowie der Osten sollten besonders betroffen sein.

Polizei zieht Bilanz nach Unwetter in Bayern am Donnerstagabend

Am Morgen danach ist klar: In weiten Teilen Bayerns verlief das angekündigte Unwetter trotz der Warnstufe 3 harmlos, das berichtet auch die Polizei. Die Einsatzzentralen aus Ober- und Niederbayern sowie Schwaben sprachen am Morgen von keinen Verletzten oder größeren Schäden.

Lediglich vereinzelte kleinere Einsätze wie auf die Straßen herabgefallene Äste, meldete die bayerische Polizei. In einzelnen Fällen kam es zu leichteren Verkehrsunfällen, die eventuell auf Aquaplaning auf den Straßen zurückzuführen sein könnten. Das Wetter sei moderat gewesen, meinte ein Polizeisprecher. Ein anderer sprach von einem normalen Sommergewitter. Übliche Unwettereinsätze wie vollgelaufene Keller wurden nicht registriert.

Unwetter am Donnerstag in Bayern: Landkreis Schwandorf trifft es

Allerdings gibt es einen Landkreis, der laut Medienberichten dennoch einige Schäden am Tag nach dem Unwetter zählt. Der Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz. Die Rede ist von zahlreichen Feuerwehreinsätzen.

Besonders betroffen seien die Städte Burglengenfeld, Maxhütte-Haidhof und Teublitz sowie die Märkte Bruck in der Oberpfalz und Neukirchen-Balbini gewesen. Einsatzkräfte seien vor allem wegen Sturmschäden, überfluteten Straßen und Kellern sowie Stromausfällen, die teils bis in den frühen Morgen dauerten, unterwegs gewesen.

Die Dächer zweier Gebäude seien durch das Unwetter abgedeckt worden. Auch sollen Bäume Fahrbahnen und Bahngleise blockiert haben.

Schon zum Wochenbeginn gab es Unwetter in Bayern, die für Beeinträchtigungen im Luftverkehr sorgten. Nach Angaben des DWD kann es am Freitag erneut zu Schauern und Gewittern in Bayern kommen.