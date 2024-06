Gewitter, Starkregen und Hagel in Bayern erwartet

Es bleibt weiterhin warm in Bayern. Doch der Deutsche Wetterdienst sagt teils schwere Gewitter voraus. Auch Starkregen ist möglich.

In Bayern werden am Mittwoch starke und teils auch schwere Gewitter erwartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) kann es lokal Starkregen mit Niederschlagsmengen um die 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sowie Hagel geben. Stellenweise sei extrem heftiger Starkregen mit bis zu 50 Liter pro Quadratmeter möglich, auch örtlich extrem hohe Niederschlagsmengen mit bis zu 70 Litern pro Quadratmeter sind laut DWD nicht ausgeschlossen.

In Nordbayern bleibt es vormittags den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge noch sonnig, im Alpenvorland soll es bereits Schauer geben. Ab Mittag breiten sich dann Quellwolken, Schauer und örtlich kräftige Gewitter aus. Lokal könne es unwetterartigen Starkregen geben. Die Höchstwerte reichen am Mittwoch von 23 bis 30 Grad, am wärmsten wird es an Main und Naab.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es den Angaben zufolge wolkig bis stark bewölkt. Zeitweise werden weniger, in den frühen Morgenstunden dann wieder vermehrt Schauer und Gewitter erwartet.

(dpa)