Wetterdienst warnt für Freitag vor starkem Sturm, glatten Straßen und Dauerregen

Zum Wochen-Endspurt wird es ungemütlich in Bayern und auch weiteren Teilen Deutschlands. Aufgrund stürmischen Wetters, glatter Straßen und wegen Dauerregens ruft der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Warnstufe zwei aus. Welche Landkreise derzeit von den Unwetterwarnungen in Bayern betroffen sind.

Stürmischer Wind und Glatteis am Freitag in Bayern

Bereits in den frühen Morgenstunden des Freitags kann es in den Alpen und auch den Mittelgebirgen Glatteis geben. Denn vielerorts regnet es, teilweise sogar sehr stark. Im Laufe des Tages kann der Schnee über 700 Metern zudem in Schnee übergehen. Außerdem wehen stürmische Böen aus Westen, die in den Bergen teils zu schwerem Sturm, auf Gipfeln zu orkanartigen Böen werden. An den östlichen Mittelgebirgen liegen die Höchstwerte am Freitag bei drei Grad, sonst zwischen fünf und neun Grad.

Obwohl Regen und Schnee in der Nacht zum Samstag nach Osten abziehen, kommen kurz darauf erneute Wolken aus Westen nach Bayern. Speziell in Unterfranken setzt bereits am frühen Samstag wieder Regen ein. Die Temperaturen kühlen ab, zwischen minus ein und vier Grad. Es kann erneut glatt werden.

Unwetterwarnungen Stufe 2: Sturmböen und Glätte

In den meisten Teilen Bayerns warnt der DWD derzeit vor zwei verschiedenen Gefahren. Zum einen treten derzeit Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h und 65 km/h aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung, auf. Oberhalb 1000 Meter ist der Sturm noch stärker: Die Rede ist von Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h.

Durch einzelne herabstürzende Äste und andere umherfliegende Gegenstände bestehe Gefahr. Der DWD empfiehlt daher, frei stehende Objekte zu sichern (z.B. Leinwände und Möbel); Zelte und Abdeckungen zu befestigen und im Freien auf herabfallende Gegenstände zu achten. Die Warnung gilt noch bis zum Samstagmorgen, 7 Uhr.

Außerdem gibt es am Freitagmorgen weitere Gefahr auf den Straßen, und zwar wegen gefrierenden Regens und Glätte. Der DWD empfiehlt, nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden bzw. das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Mit Verzögerungen und Behinderungen kann gerechnet werden.

Durch gefrierenden Regen wird es glatt auf Bayerns Straßen.

Unwetterwarnungen Stufe 2: Dauerregen in den östlichen Teilen Bayerns

In den östlichen bayerischen Landkreisen und Städten warnt der DWD außerdem ebenfalls bei Stufe 2 vor Dauerregen. Die Rede ist von Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 40 l/m². In Staulagen werden Mengen bis 50 l/m² erreicht. Dadurch können vereinzelte Überflutungen von Straßen und Unterführungen entstehen. Autofahrer sollten ihr Verhalten im Straßenverkehr demnach anpassen und überflutete Abschnitte meiden. Der Dauerregen soll noch bis Samstag, 0 Uhr, anhalten.

In Bayern bringen die Regenmassen mancherorts Überflutungen mit sich.

In diesen Landkreisen und Städten gelten derzeit die Unwetterwarnungen

Oberallgäu

Ostallgäu

Kaufbeuren

Unterallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Weilheim-Schongau

Bad Tölz-Wolfratshausen

Starnberg

München

Miesbach

Rosenheim

Mühldorf a. Inn

Altötting

Traunstein

Berchtesgadener Land

Rottal-Inn

Landshut

Erding

Freising

Dachau

Fürstenfeldbruck

Landsberg am Lech

Augsburg

Günzburg

Dillingen a.d. Donau

Aichach-Friedberg

Pfaffenhofen a.d. Ilm

Kelheim

Dingolfing-Landau

Freyung-Grafenau

Passau

Deggendorf

Straubing-Bogen

Straubing

Regen

Neuburg-Schrobenhausen

Eichstätt

Donau-Ries

Weißenburg-Gunzenhausen

Roth

Cham

Schwandorf

Neustadt a.d. Waldnaab

Ansbach

Fürth

Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Erlangen

Erlangen-Höchstadt

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Bayreuth

Tirschenreuth

Hof

Kulmbach

Kronach

Kitzingen

Würzburg

Rhön-Grabfeld

Kissingen