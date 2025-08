Gewitterwarnung laut DWD in Teilen Bayerns

Wenig überraschend ist das Wetter im Freistaat auch an diesem Wochenende alles andere als freundlich: Regen, Gewitter und teils Hagel stehen auf dem Wetterplan. Grund dafür sind Tiefdruckgebiete, die die feuchte Atlantikluft nach Deutschland bringen, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) aktuell.

DWD warnt vor Gewittern um München und in der Oberpfalz

Am Sonntag warnt der DWD vor vereinzelten Gewittern. Im Südosten Deutschlands treten derzeit lokal Schauer und Unwetter auf. Betroffen ist auch die Region rund um die Landeshauptstadt und Teile der Oberpfalz. Die Warnungen gelten für folgende Landkreise bis um 15.30 Uhr.

Cham

Regensburg

Straubing-Bogen und Straubing

Regen

Landshut

Dingolfing-Landau

Deggendorf

Mühldorf a. Inn

Rottal-Inn

Passau

Starnberg

München

Weilheim-Schongau

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Unwetter der Stufe 1: Wie man sich verhalten sollte

Bei Unwetterwarnungen der Stufe 1 von 4 warnt der Deutsche Wetterdienst vor Gefahr durch Blitzeinschläge und umherfliegende leichte Gegenstände. Er empfiehlt, sich nicht im Freien aufzuhalten und Gewässer zu meiden. Auch sollten lose Gegenstände wie Zelte oder Abdeckplanen hinreichend gesichert werden. Auch vor Aquaplaning sollten sich Autofahrer in Acht nehmen. In den vergangenen Tagen hatte es mehrfach Unfälle auf den Straßen gegeben.

Am Wochenende hatte der DWD bereits zuvor vor Starkregen und teils auch kräftigen Gewittern gewarnt. Wer sich nun fragt, wann der Sommer in Bayern zurückkehrt: Ein Ende des doch eher herbstlichen Wetters ist bislang nicht in Sicht.