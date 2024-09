Warnung vor Dauerregen und Sturmböen in Schwaben und Bayern

Nachdem sich vergangene Woche noch einmal der Spätsommer in Bayern gemeldet hatte, ist es in den vergangenen Tagen grauer und etwas kühler geworden. Zum Ende der laufenden Woche ist vielerorts in Bayern mit viel Regen zu rechnen. Für heute, Donnerstag, den 26.9.24, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar vor Dauerregen und Sturmböen in Teilen Bayerns - auch Schwaben ist betroffen.

Wetter in Bayern heute: DWD warnt vor Unwettern

Bis spät in den Donnerstag hinein ist laut DWD mit Unwettern in weiten Teilen Bayerns zu rechnen. Im Westen Schwabens warnt der Wetterdienst bis etwa 22 Uhr vor „Dauerregen wechselnder Intensität“. Es werden Niederschlagsmengen zwischen 30 und 45 Litern pro Quadratmeter erwartet. Im Norden des Freistaats, vor allem in Oberfranken, gilt die Warnung sogar bis Freitagnacht, 0 Uhr.

In Alpennähe, im Süden Bayerns, treten dagegen schwere Sturmböen auf. Diese sollen bis späten Nachmittag am Donnerstag anhalten. Für die Landkreise Oberallgäu und Garmisch-Partenkirchen gilt bis 20 Uhr sogar eine Unwetterwarnung der Stufe 3 vor orkanartigen Böen.

Unwetterwarnung für Teile Bayerns: Diese Landkreise sind betroffen

Für diese Landkreise in Bayern gilt eine amtliche Warnung der Stufe 2:

Kreis Lindau (Bodensee)

Kreis Ostallgäu

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis Neu-Ulm

Kreis Günzburg

Kreis Dillingen a.d. Donau

Kreis Donau-Ries

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis Eichstätt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Nürnberger Land

Kreis Amberg-Sulzbach

Kreis Neustadt a.d. Waldnaab

Kreis Tirschenreuth

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Forchheim

In diesen Landkreisen gilt eine amtliche Unwetterwarnung der Stufe 3 (bis 20 Uhr):

Kreis Oberallgäu

Kreis Garmisch-Partenkirchen