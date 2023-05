Keine Unwetterwarnung: So wird das Wetter heute in Bayern

Zum Wochenbeginn zogen Unwetter über Bayern. Das ändert sich am Mittwoch, trotzdem kann es regnen. Wie das Wetter in Augsburg wird.

Nach den sommerlichen Temperaturen zum Wochenstart gab es am Montag und Dienstag in Bayern Gewitter. Am Mittwoch bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) meist bewölkt, in Alpennähe kann es auch regnen. Im Rest von Bayern wechseln sich Sonne und Wolken ab, nur vereinzelt kann es leicht regnen. Die Höchsttemperatur liegt dabei bei 18 Grad. Den ganzen Tag über gibt es laut dem DWD "kein warnwürdiges Wetter".

Gewitter in Bayern am Dienstag: Was kommt nach den Unwettern?

Am Donnerstag sind in Schwaben und Oberbayern noch einige Wolken am Himmel, sonst scheint längere Zeit die Sonne. An den Alpen sind am Machmittag vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperatur steigt dabei auf bis zu 24 Grad. Am Freitag rechnet der DWD mit einem Mix aus Sonne und Quellwolken. Nur an den Alpen kann es am Nachmittag Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen sind ähnlich wie am Donnerstag.

Die Vorhersage für das Pfingstwochenende klingt recht vielversprechend. Am Samstag rechnet der DWD mit viel Sonne, nur an den Alpen ziehen im Laufe des Tages Quellwolken auf. Dann sind vereinzelt kurze Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperatur steigt auf bis zu 25 Grad. Am Sonntag wird es mit bis zu 27 Grad noch wärmer. Auch der Sonntag beginnt sonnig. Tagsüber sind dann aber wieder Schauer und Gewitter möglich. Am Montag wird das Wetter ähnlich wie am Sonntag: Sonne, Wolken und vereinzelte Schauer – aber warm.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 11°C, nachmittags 13°C und abends 12°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Augsburg in den kommenden Tagen

Mittwoch, 24. Mai: trocken, Sonne und Wolken, Höchsttemperaturen bis zu 13 Grad

trocken, Sonne und Wolken, Höchsttemperaturen bis zu 13 Grad Donnerstag, 25. Mai: trocken, Sonne und Wolken, bis zu 20 Grad

trocken, Sonne und Wolken, bis zu 20 Grad Freitag, 26. Mai : viel Sonne, vereinzelte Wolken, Hochtemperaturen bis zu 22 Grad

: viel Sonne, vereinzelte Wolken, Hochtemperaturen bis zu 22 Grad Samstag, 27. Mai: viel Sonne, nur wenige Wolken, bis zu 23 Grad

