DWD warnt vor heftigen Gewittern in Bayern: In diesen Regionen drohen Unwetter

Das Wetter in Bayern kommt dieser Tage nicht zur Ruhe. Auch heute warnt der Deutsche Wetterdienst vor Unwettern und heftigen Gewittern in weiten Teilen des Freistaats. Welche Regionen von aktuellen Warnungen betroffen sind, lesen Sie in dieser Übersicht.

Wetterdienst warnt vor Unwettern, Sturmböen, Starkregen und Hagel

Für Dienstag meldet der DWD für Deutschland im Tagesverlauf vor allem über der Mitte von West nach Ost häufiger teils kräftige Gewitter, im Osten und Süden des Landes erhöhte Unwettergefahr. Ab mittags drohen regional heftige Regenschauer und teils auch Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter sowie heftigen Sturmböen.

Lokal begrenzt können Unwetter mit schweren Sturmböen von bis zu 100 km/h mit Starkregen bis zu 35 Litern pro Quadratmeter auftreten. Am Abend soll vor allem der Südosten des Landes von heftigen Gewittern und Hagelschauern betroffen sein. In der Nacht werden die Gewitter der Prognose zufolge langsam abklingen.

Unwetterwarnungen in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Für diese Landkreise und Städte gilt laut Deutschem Wetterdienst die Warnstufe 2 (Stand 11.50 Uhr):

Landkreis Augsburg

Landkreis Neu-Ulm

Landkreis Günzburg

Landkreis Donau-Ries

Landkreis Dillingen an der Donau

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Landkreis Aichach-Friedberg

Landkreis Eichstätt

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Landkreis Kelheim

Landkreis Roth

Landkreis Regensburg

Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Landkreis Schwandorf

Landkreis Amberg-Sulzbach

Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Stadt Ingolstadt

Stadt Amberg

Stadt Ulm

Warnstufe 2 des Deutschen Wetterdienstes bedeutet unter anderem, dass eine Gefahr durch Blitzschläge, herabfallende Äste oder umherfliegende Gegenstände besteht. Dazu drohen Überschwemmungen von Straßen und Unterführungen durch Starkregen sowie Gefahren durch Hagelschlag. Der DWD empfiehlt, in Gebäuden Schutz zu suchen und Aufenthalte im Freien zu meiden.