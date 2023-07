Unwetter hinterlassen Schäden in der Region – Wetterdienst warnt weiter

Hunderte Polizei- und Feuerwehreinsätze, umgestürzte Bäume und gesperrte Zugstrecken: Wir ziehen Bilanz zur Unwetterfront über Schwaben. Welche Orte besonders betroffen sind.

Schwere Unwetter fegten in der Nacht auf Mittwoch durch Bayern. Wenige Stunden zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung ausgesprochen. Der Sturm zog von Frankreich über Baden-Württemberg weiter in Richtung Osten. Gegen 23 Uhr erreichte das Gewitter die Region rund um Augsburg. Auch andere Landkreise in Schwaben hatten mit dem Unwetter zu kämpfen. Im Bahnverkehr sind die Auswirkungen bis Mittwochabend zu spüren. Eine erste Schadens-Bilanz.

In Augsburg wütete das Gewitter am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr am schwersten. Allein im Einsatzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben/Nord musste die Polizei 160 mal ausrücken, im Stadtgebiet Augsburg gab es knapp 90 Feuerwehreinsätze. Grund waren meist umgestürzte Bäume oder Äste auf der Fahrbahn. Nicht verschont blieben dabei die öffentlichen Verkehrsmittel. Im Alten Heuweg stürzte ein Baum auf eine Straßenbahnoberleitung und beschädigte diese. Die Tram konnte nicht mehr weiterfahren. Die Berufsfeuerwehr Augsburg entfernte den Baum, die Stadtwerke reparierten die Oberleitung anschließend. Verletzte gab es bei dem Unwetter in Augsburg laut Polizei nicht.

Gewitter bei Günzburg und Neu-Ulm: Blitz schlug in Wohnhaus ein

Pausenlos im Einsatz war die Feuerwehr im Augsburger Land. Der Gewittersturm war zum Teil so heftig, dass Stromleitungen von Dachständern gerissen wurden, wie etwa in Untermeitingen. Besonders groß sind die Schäden an der Herrgottsruhkapelle in Mickhausen: Sie wurde von herabstürzenden Ästen getroffen. Erst vor einigen Jahren war die Kapelle mit viel Aufwand saniert worden.

Im Kreis Günzburg schlug ein Blitz in ein Zweifamilienhaus ein. Dadurch geriet der Dachstuhl in Brand, der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei einer mittleren fünfstelligen Summe. Menschen wurden nicht verletzt. Doch es blieb nicht der einzige Brand: In einem Mehrfamilienhaus in Ulm-Jungingen kam es kurz vor 23.30 Uhr zu einem lauten Knall. Anschließend fiel der Strom aus und Nachbarn bemerkten Rauch, der aus dem Dachstuhl aufstieg. Nach dem Notruf alarmierten Nachbarn die Hausbewohner, die sich schließlich gegenseitig weckten. Alle 14 Bewohner konnten unverletzt das Haus verlassen.

Mehrere Tausend Haushalte in Schwaben wegen Unwetter ohne Strom

In Friedberg musste aufgrund des Gewitters das Altstadtfest evakuiert werden. Rund 40 Personen, die vom Sturm überrascht wurden, wurden spontan in einer Sporthalle versorgt. Einige der Stände wurden beschädigt, Personen wurden nicht verletzt.

Der Gewittersturm hatte auch Folgen für die Stromversorgung: Netzbetreiber LEW spricht von Ausfällen in seinem gesamten Netzgebiet. Einsatzkräfte des Betreibers seien seit der Nacht vor Ort gewesen, um schnellstmöglich die Versorgung wiederherzustellen. Durch Umschaltungen auf andere Leitungen konnten bis zum Morgen die meisten Haushalte bereits wieder mit Strom versorgt werden, meldet der Netzbetreiber auf seiner Webseite. In Mindelheim verursachte ein Baum, der auf eine Hochspannungsleitung stürzte, einen Stromausfall in der ganzen Kreisstadt. Etwa zwei Stunden lang hatten Anwohnerinnen und Anwohner keinen Strom. Im Landkreis Dillingen fiel wegen des Unwetters zeitweise in 6500 Haushalten der Strom aus.

Bahnstrecke München-Augsburg-Ulm: Viele Züge fallen aus

Große Auswirkungen hat das Gewitter auf den Zugverkehr in Bayern. Hier kam es den ganzen Mittwoch über zu Ausfällen im Betrieb der Deutschen Bahn und bei Go-Ahead. Betroffen war unter anderem die Strecke München-Augsburg-Ulm. Die Sperrung dauerte bis in die Abendstunden an. Wie Sprecher der Deutschen Bahn mitteilen, waren Oberleitungen durch herunterstürzende Bäume und Äste beschädigt worden. Zudem befanden sich auf einigen Streckenabschnitten umgefallene Bäume. Mit Ausfällen und Verspätungen ist noch bis Donnerstagabend zu rechnen.

Wieder angelaufen ist der Betrieb zwischen Augsburg, Donauwörth und Aalen sowie zwischen Donauwörth, Treuchtlingen und Würzburg. Wie Go-Ahead mitteilt, könne es wegen vorangegangener Sperrungen allerdings sein, "dass weder Personal noch Fahrzeuge zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle bereitstehen und es daher bis auf weiteres zu Verspätungen oder Zugausfällen kommt."

Umgestürzte Bäume sorgen für Einschränkungen im Verkehr

Zu erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr kam es unter anderem im Raum Landsberg. Im Zeitraum zwischen 23.20 Uhr und 8.15 Uhr registrierte die zuständige Einsatzzentrale Oberbayern Nord mehrere hundert unwetterbedingte Einsätze. Insbesondere die Autobahnen A96 und A99 waren betroffen. Der Tunnel Eching musste in Fahrtrichtung Lindau im Zuge von Aufräumarbeiten für rund eine Stunde gesperrt werden. Auf allen drei Autobahnen waren einzelne Fahrstreifen aufgrund umher liegender Äste oder sonstiger Gegenstände kurzzeitig nicht mehr befahrbar. Glücklicherweise kam es zu keinen schwerwiegenden Verkehrsunfällen.

Wetterdienst warnt weiterhin vor Gewittern

Am späten Mittwochabend warnte der Wetterdienst vor weiteren starken bis schweren Gewittern in der Region. Folgende Landkreise in der Region waren ganz oder teilweise betroffen:

Landkreis Neu-Ulm

Landkreis Dillingen

Landkreis Günzburg

Landkreis Unterallgäu

Landkreis Donau-Ries

Landkreis Augsburg

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Landkreis Landsberg

Auch in den kommenden Tagen sind weitere Gewitter nicht auszuschließen. (mit AZ)