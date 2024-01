Kein Busverkehr in unterfränkischem Landkreis ab Nachmittag

Wegen Unwetterwarnungen vor extremem Glatteis sollen von Mittwochnachmittag an keine Busse mehr im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld fahren.

Der Busverkehr werde von 16.00 Uhr an eingestellt, teilte das Landratsamt in Bad Neustadt an der Saale mit. Betroffen seien Regional- und Stadtbusse sowie ein Angebot für flexiblen Bedarfsverkehr im östlichen Landkreis.

Auch der Präsenzunterricht in Schulen fiel am Mittwoch im Landkreis aus. Wann der Busverkehr wieder aufgenommen werden soll, blieb zunächst unklar.

