Starkregen löst Schlammlawine in Schwaben aus

Nach dem andauernden Starkregen ist es in Schwaben zu einem Erdrutsch gekommen. Am Mittwochabend löste sich bei Oberstdorf (Kreis Oberallgäu) eine Schlammlawine an einer Kreisstraße, wie das Landratsamt Oberallgäu mitteilte.

Die Straße ist dadurch auf einer Breite von rund 50 Metern blockiert und seit Mittwochabendabend voll gesperrt. Grund für den Hangrutsch ist nach den Angaben der in den letzten Tagen andauernde Starkregen.

Das Landratsamt Oberallgäu geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass die Fahrbahn am Freitagabend wieder halbseitig geöffnet werden kann.

(dpa)