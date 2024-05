Über 100 Einsätze wegen Starkregens in Bamberg und Forchheim

Im Raum Baumberg und in Forchheim ist es in der Nacht zum Freitag wegen des Unwetters zu über 100 Feuerwehreinsätzen gekommen.

Wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Bamberg-Forchheim am Freitagmorgen sagte, gab es in der Stadt und im Landkreis Bamberg sowie in Forchheim ab dem späten Donnerstagnachmittag bis zum frühen Freitagmorgen etwa 110 bis 120 Einsätze wegen überfluteter Unterführungen und Keller.

Zwei Fahrzeuge seien in den Wassermassen festgesteckt und mussten geborgen werden, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde demnach niemand. Der Rest von Oberfranken sei vom Unwetter weitestgehend verschont geblieben, teilte die Polizei weiter mit.

(dpa)