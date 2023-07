Sturmböen und vereinzelte Gewitter ziehen über Bayern

Am Dienstag drohen in einigen Teilen Bayerns erneut Sturmböen und vereinzelte Gewitter. Diese Regionen sind betroffen.

Das Wetter in Bayern bleibt unbeständig: Am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Tagesverlauf wieder häufiger mit Schauern und Gewittern. Bereits am Vormittag ziehen erste Gewitter über den Südwesten und bewegen sich dann gegen Mittag Richtung Osten. Laut DWD droht örtlich Starkregen, bei dem in kurzer Zeit um die 20 Liter pro Quadratmeter herunterprasseln. Mancherorts kann es auch zu Hagel mit Körnern um die zwei Zentimer kommen. Dazu wehen stürmische Böen um die 70 Kilometer pro Stunde, gebietsweise um die 80 Kilometer pro Stunde. Mit 16 Grad bis 23 Grad wird es deutlich kühler als die vergangenen Tage.

Warnung vor starkem Gewitter: Diese Regionen Bayerns sind betroffen

Für den Süden Bayerns meldet der DWD eine Windwarnung. Besonders im Alpenraum, aber auch im Raum Nördlingen wird vor markantem Wetter der Stufe 2 gewarnt. Unter die Stufe 2 fallen Böen, die mit 65 bis 89 Kilometer die Stunde über das Land ziehen. Im Kreis Donau-Ries, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen und Kreis und Stadt Ansbach können bereits am Vormittag starke Gewitter ziehen, die sich dann über den Mittag nach Osten bewegen.

Warnung vor Sturmböen: Diese Regionen Bayerns sind betroffen

Ab 12 Uhr

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Garmisch-Patenkirchen

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Ab 15 Uhr:

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis Miesbach

Kreis Traunstein

Kreis und Stadt Rosenheim

In der Nacht zum Mittwoch soll sich das Wetter nach Einschätzung des DWD wieder etwas beruhigen. Allerdings klärt der Himmel auch in den kommenden zwei Tagen nicht auf. Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es wolkig mit vereinzelten Schauern. Dazu werden kühle Temperaturen zwischen 15 und 23 Grad erwartet. Am Wochenende rechnet der DWD zwar mit einem deutlichen Anstieg der Temperaturen auf 22 bis 29 Grad, jedoch bleibt es voraussichtlich windig und unbeständig.

