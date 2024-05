Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller in Oberfranken

Starke Regenfälle haben in Oberfranken für vollgelaufene Keller und überflutete Straßen gesorgt.

Besonders Bamberg und Umgebung seien betroffen, sagte ein Sprecher der Polizei in Oberfranken am Dienstagabend. Es liefen demnach mehrere Dutzend wetterbedingte Einsätze in der Region. Auch einige Verkehrsunfälle habe es aufgrund des Wetters gegeben, sagte der Sprecher. Schwer verletzt wurde dabei niemand.

Neben dem Schwerpunkt Bamberg hätten die Regenfälle auch in Hof, Coburg und Bayreuth für Probleme gesorgt, hieß es. Derzeit ziehe der Regen aber offenbar ab, dramatisch sei die Lage nicht.

(dpa)