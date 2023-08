Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel

Es ist heiß in Bayern – und wird sogar noch heißer. Am Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst bis zu 35 Grad. Doch zuvor müssen Menschen in Bayern mit heftigen Unwettern rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für heute Abend in Teilen Bayern vor teils schweren Gewittern mit "extrem heftigem Starkregen und Hagel". Die Unwetter betreffen nach Angabe des DWD auch Bayerisch-Schwaben.

Demnach werden Niederschlagsmengen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter in der Stunde erwartet – sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis 70 Stundenkilometern und Hagel.

Wetter in Bayern: Gewitter am Donnerstag

Es bestehe Gefahr durch Blitzschlag, herabstürzende Äste oder Dachziegel. "Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich", teilt der DWD mit.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 25°C, nachmittags 30°C und abends 23°C. Es wird heute voraussichtlich 9 Sonnenstunden geben.

Viel Sonne und vereinzelte Gewitter am Wochenende in Bayern

In der Nacht zum Freitag klingen die Gewitter langsam ab. Spätestens am Morgen ist es dann meist trocken. Nachdem sich örtliche Nebelfelder aufgelöst haben, scheint die Sonne. Ab Mittag ziehen im Osten insbesondere im Bergland zahlreiche Quellwolken und vereinzelte Gewitter auf. Mit 33 Grad wird es am Main am wärmsten.

Die Gewitter klingen in der Nacht zum Samstag schnell ab. Untertags gibt es dann wieder viel Sonne, am Abend kann es in Unterfranken etwas regnen. Es wird mit Höchsttemperaturen um 35 Grad noch heißer als an den Tagen zuvor.

Auch am Sonntag scheint größtenteils die Sonne. In Nordbayern rechnet der DWD aber auch zeitweise mit Wolken. Dort sind auch einzelne Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. Am wärmsten wird es an der Donau mit 34 Grad.

Waldbrandgefahr in Bayern steigt

Mit der Hitze steigt auch die Waldbrandgefahr in Bayern. Am Mittwoch gelten in weiten Teilen noch die Gefahrenstufen eins und zwei von fünf, was eine "sehr geringe" beziehungsweise "geringe Gefahr" bedeutet. In einzelnen Gebieten stuft der Deutsche Wetterdienst die Gefahr aber bereits als "mittel" (Stufe drei) ein.