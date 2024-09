Unwetterwarnung für Bayern: In diesen Landkreisen kann es gewittern

Nach einem sonnigen und heißen Wochenende beginnt die neue Woche in Bayern teilweise mit schweren Unwettern. Auch in den kommenden Tagen können immer wieder Schauer und Gewitter aufziehen.

Am Montagvormittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperatur steigt im Laufe des Tages auf bis zu 31 Grad. Schnell breiten sich aber von Westen her Schauer und einzelne zum Teil kräftige Gewitter aus. Dabei erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) lokal Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde, Hagel und stürmischen Böen um 70 km/h. Auch vereinzelter extremer Regen mit über 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit ist nicht ausgeschlossen.

Unwetter-Warnung für Bayern: Betroffene Landkreise im Überblick

Amberg-Sulzbach

Ansbach

Bayreuth

Eichstätt

Erlangen

Forchheim

Freising

Fürth

Kehlheim

Landshut

Neumarkt in der Oberpfalz

Nürnberg

Nürnberger Land

Pfaffenhofen an der Ilm

Regensburg

Roth

Für diese Landkreise hat der DWD die Warnstufe 2 von 4 ausgerufen:

Altötting

Aichach-Friedberg

Dachau

Dillingen an der Donau

Dingolfind-Landau

Donau-Ries

Erlangen-Höchstadt

Fürstenfeldbruck

Ingolstadt

Mühldorf am Inn

München

Neuburg-Schrobenhausen

Neustadt an der Aisch

Neustadt an der Waldnaab

Rottal-Inn

Schwandorf

Weißenburg-Gunzenhausen

Wetter in Bayern in den kommenden Tagen: immer wieder Gewitter

In der Nacht zum Dienstag klingen die Schauer und Gewitter ab. Gebietsweise bildet sich Nebel. Im Laufe des Tages bilden sich Quellwolken und einzelne Schauer und Gewitter ziehen auf. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 25 und 30 Grad.

Am Mittwoch scheint in der Osthälfte Bayerns tendenziell mehr Sonne als im Westen. In Franken und Schwaben erwartet der DWD häufiger Schauer und Gewitter. Bei maximal 23 Grad im Spessart und 29 Grad an der unteren Donau wird es schwülwarm.

Am Donnerstag rechnet der DWD von Südwesten her mit dichteren Wolkenfeldern. Doch abgesehen davon kann auch immer wieder die Sonne scheinen. Die Temperatur bleibt mit Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad weiterhin hoch.