Zwei Dämme brechen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

Der Landkreis Pfaffenhofen an der llm ist von dem Hochwasser schwer getroffen. Zuerst starb ein Feuerwehrmann bei einem Rettungeinsatz, nun brachen Dämme.

Im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm sind am Sonntag zwei Dämme gebrochen. Es handele sich um Dämme im Bereich der Gemeinde Baar-Ebenhausen am Fluss Paar, einem Nebenfluss der Donau, sagte ein Sprecher des Landratsamtes.

Nun drohten weitere Überflutungen. Evakuierungen seien im Gange. Eine Reparatur der gebrochenen Dämme sei nicht möglich, nun müssten Leben gerettet werden. Rund 5000 Einsatzkräfte kämpften im Landkreis gegen die Fluten und halfen, Menschen zu evakuieren.

Die Dämme brachen, kurz bevor Vizekanzler Habeck (Grüne) zusammen mit Ministerpräsident Markus Söder und Landesinnenminister Joachim Herrmann (beide CSU) den Nachbarort Reichershofen besuchten. In der Nacht war ein Feuerwehrmann bei einer Rettungsaktion ums Leben gekommen. Die Politiker äußerten sich zutiefst betroffen von dem Todesfall. Der 42 Jahre alte Mann war bei dem Einsatz mit drei Kollegen mit dem Schlauchboot gekentert und am frühen Morgen tot geborgen worden.

"Auf dem Weg nach Pfaffenhofen erfahre ich von dem Tod eines Feuerwehrmannes. Es ist furchtbar. Er starb, als er Menschen vor dem Hochwasser retten wollte", sagte Habeck. Die Einsatzkräfte, ehrenamtliche wie hauptberufliche, riskierten in den Hochwassergebieten ihr Leben, um Menschen zu retten. Ähnlich äußerte sich Söder.

Der Landkreis kämpfe mit einem extremen Hochwasser, sagte der zuständige Kreisbrandrat. Es gehe um eine HQextrem, "ein unberechenbares Hochwasser", das es so seit Beginn der Aufzeichnungen nicht gegeben habe. "Der Markt Reichertshofen wird aktuell überflutet. Wir können nichts mehr tun."

Das HQextrem übersteigt noch das sogenannte HQ100, das als Jahrhunderthochwasser eine rechnerische Größe ist. Es bezeichnet ein Hochwasser, das im statistischen Mittel einmal in 100 Jahren erreicht oder überschritten wird.

