Zweithöchste Hochwasser-Warnstufe in Landshut

Der Dauerregen hat nachgelassen, doch an der Isar in Niederbayern steigt das Wasser noch an. In Landshut wurde der Richtwert der Warnstufe 3 überschritten, wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern meldete. Das bedeutet, dass das Wasser einzelne bebaute Grundstücke oder Keller fluten kann und Sperrungen von Straßen möglich sind. Demnach wurde ein Pegelstand von 3,19 Metern erreicht (Stand 3.45 Uhr). Der Richtwert für die höchste Meldestufe 4 liegt dort bei 3,80 Metern. Laut Prognose sollte das Wasser aber nicht mehr so weit steigen.

An anderen Flüssen sorgten die Pegelstände dagegen für ein vorsichtiges Aufatmen. So sanken die Wasserstände der Sempt im Landkreis Erding sowie der Donau in Passau unter die Richtwerte für Warnstufe 3. Die Hochwasserwarnung für Stadt und Landkreis Passau galt zunächst allerdings weiter.