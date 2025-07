Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller – und kein Festival: Diese Schäden hat das Unwetter angerichtet

Heftige Unwetter mit Starkregen und Gewittern haben am Samstag einigen Schaden in Süddeutschland angerichtet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor 120 Litern Regen pro Quadratmetern gewarnt, die in den nächsten Tagen insgesamt in Alpennähe niederprasseln.

Auch auf Überflutungen müssen sich Menschen in Bayern einstellen. Denn auch am Sonntag und zum Wochenstart halten die Unwetter in Bayern an – der DWD hat aktuell für mehrere Landkreise Unwetterwarnungen herausgegeben.

Unwetter in Bayern: Über 300 Notrufe allein in Nürnberg

Besonders heftig hat das Unwetter Nürnberg getroffen. Dort wurden Straßen überflutet und Keller unter Wasser gesetzt. Bei der Feuerwehr Nürnberg sind nach Angaben der Einsatzkräfte mehr als 300 Notrufe eingegangen. Innerhalb von drei Stunden seien 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.

Insgesamt seien rund 150 wetterbedingte Einsätze abgearbeitet worden. So habe etwa in einer Tiefgarage das Wasser einen Meter hoch gestanden. Die Straßen waren laut Feuerwehr bis zu 50 Zentimeter hoch mit Wasser geflutet. Verletzte oder größere Schäden wurden zunächst nicht gemeldet. Am Abend hörte der Regen in Nürnberg auf.

Des Festival „Der Krater bebt" in Megesheim muss evakuiert werden. Foto: Peter Urban

Auch für einige Festivalbesucher dürfte das Wochenende eine Enttäuschung sein: Das Festival „Der Krater bebt“ in Megesheim musste wegen des Unwetters evakuiert werden. Enorme Regenfälle setzen das Festival unter Wasser und sorgten für einen Abbruch. Selbst als das Gewitter vorbeigezogen war, konnte an eine Weiterführung nicht gedacht werden.

Verletzt wurde niemand, dennoch hatten Feuerwehr und Sanitätsdienst alle Hände voll zu tun. Innerhalb einer Stunde fielen rund 65 Liter Regen pro Quadratmeter in Megesheim, auch einige Keller liefen voll.

Brunnthal: Zwei Schwerverletzte bei Aquaplaning-Unfall

In der Gemeinde Brunnthal kam es zu einem Aquaplaning-Unfall: Auf der regennassen Fahrbahn am Autobahnkreuz München Süd sind zwei Autos heftig zusammengestoßen. Ein Wagen wurde dabei von der Fahrbahn in einen angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Die beiden Fahrer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ihre jeweiligen Beifahrer erlitten demnach leichte Verletzungen.

Offenbar hatte ein 18-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen die Leitplanke und darauf gegen den anderen Wagen gestoßen, in dem ein 22-Jähriger saß. Beide Fahrzeuge blieben schließlich zwischen Bäumen in einem angrenzenden Grünstreifen stehen. Sanitäter brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Auch zwei Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen, hieß es. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 100.000 Euro.

Weitere wetterbedingte Unfälle auf Bayerns Straßen

Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord verzeichnete ebenfalls am Samstag mehrere Unfälle wegen Aquaplanings, wie ein Sprecher sagte. Auf der A3 bei Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) verlor ein 31 Jahre alter Autofahrer am Samstag auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Mittelleitplanke.

Bei Starkregen und Wasserfilm auf der Straße droht Aquaplaning. Foto: Conny Kurz, dpa (Symbolbild)

Auch auf der A73 bei Strullendorf (Landkreis Bamberg) prallte ein Auto wegen des Regens gegen die Mittelleitplanke. Bei Forchheim stieß in der Nacht ein Mann mit seinem Wagen gegen die Mittel- und Seitenleitplanke der Autobahn. Dramatische Folgen hatte ein Unfall im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Ein Elfjähriger erlag nach einem schweren Frontalzusammenstoß seinen Verletzungen. (mit dpa)