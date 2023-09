Unwetterhilfe

vor 33 Min.

Nach den Unwettern räumt Bad Bayersoien auf

Plus Vor wenigen Wochen verwüsten Unwetter den Kurort Bad Bayersoien. Auch Kissing ist schwer getroffen. Wie bauen die Orte sich jetzt wieder auf? Ein Besuch.

Von Laura Mielke

Hellgrüne Planen bedecken die einst hübschen Altbauten in der Dorfstraße und der ganze, sonst so ruhige Ort Bad Bayersoien ist auf den Beinen beziehungsweise auf den Dächern. Von überall her sind Hammerschläge zu hören und wie der Schutt von den Dächern in Container geworfen wird. "Einer für alle, alle für einen" steht am Feuerwehrhaus geschrieben. Worte, die in diesen Tagen im Ort deutlich zu spüren sind. Vor knapp zwei Wochen hatten Unwetter und kräftige Hagelschauer 80 Prozent der Dächer beschädigt. "Das waren keine normalen runden Hagelkörner", sagt Bürgermeisterin Gisela Kieweg. Acht Zentimeter Durchmesser und spitze Kanten, so beschreibt sie die Geschosse. Sie selbst saß mit ihrem Mann im Auto, wenige Meter vom Haus entfernt, als die Verwüstung am Samstagnachmittag Ende August begann.

Schnell hatte der Wagen erste Risse in der Frontscheibe, bevor diese dann brach und nach innen stürzte. Als sich das Unwetter beruhigt hatte, der erste Blick ins Haus: Wie schlimm ist es? Ganz schön schlimm, so ihr Eindruck. Trotzdem war Kiewegs zweite Reaktion: "Ich muss in mein Rathaus."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen