DWD warnt heute vor Sturmböen in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Das Wetter in Bayern bleib auch nach dem Wochenende richtig stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt für Teile des Freistaats eine Warnung vor Sturmböen heraus, insbesondere am Alpenrand. Mit welchen Windgeschwindigkeiten zu rechnen ist und welche Landkreise betroffen sind, hat unsere Redaktion hier zusammengefasst. Vor dem stürmischen Wetter warnte der DWD bereits seit Freitag. Wir haben nachgeschaut, bis wann die Unwetterwarnungen gelten.

Unwetterwarnung für Alpenrand und Nordbayern

Laut DWD sollen besonders zwei Gebiete in Bayern von den Sturmböen am Montag betroffen sein. Dazu zählt der Alpenrand, doch auch ganz im Norden Bayerns, an den Grenzen zu Thüringen und Hessen, soll es ungemütlich werden.

Der DWD hat deshalb eine Unwetterwarnung der Stufe 1 und 2 herausgegeben. Für die betroffenen Landkreise im Süden des Freistaats gilt die Warnung seit Sonntagabend, 26. Januar, 21 Uhr bis zur Nacht auf Dienstag, 0 Uhr. Oberhalb von 1500 Metern sollen Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Stundenkilometern auftreten, in besonders exponierten Lagen sogar schwere Sturmböen bis 110 Stundenkilometer.

Besonders höher gelegene Gebiete in Bayern von Sturmböen betroffen

Für die Landkreise, die in Nordbayern mit Sturmböen zu rechnen haben, gilt die Unwetterwarnung seit Montagmorgen, 6 Uhr, bis Montag, 15 Uhr. Hier wird mit Sturmböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde gerechnet - in exponierten Lagen bis zu 70 Stundenkilometer.

Für diese Landkreise in Bayern gilt eine Unwetterwarnung

Diese Landkreise in Bayern sind von der Unwetterwarnung der Stufe 2 am Montag betroffen:

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Diese Landkreise in Bayern sind von der Unwetterwarnung der Stufe 1 am Montag betroffen:

Rothenburg o. d. Tauber

Neustadt a. d. Aisch

Kitzingen

Fürth

Forchheim

Bayreuth

Bamberg

Kulmbach

Wunsiedel

Hof

Kronach

Lichtenfels

Coburg

Haßberge

Bad Kissingen

Bad Neustadt a. d. Saale

Main-Spessart

Aschaffenburg

Miltenberg