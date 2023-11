Deutscher Wetterdienst warnt vor Dauerregen und Unwettern

Dauerregen, Sturmböen und Frost: In Oberschwaben und den westlichen Alpen drohen laut Deutschem Wetterdienst Unwetter.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Dauerregen und Sturmböen in Teilen von Bayern. Bis Mittwoch sei in Oberschwaben sowie in den westlichen Alpen mit ergiebigem Dauerregen zu rechnen, hieß es. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern sagte in der Region teils steigende Pegelstände voraus, gab am Sonntagnachmittag aber keine Hochwasserwarnung.

In den Alpen Sturmböen und Frost erwartet

Der Deutsche Wetterdienst erwartet ab Sonntagnachmittag Sturmböen in den Alpen. In der Nacht zum Montag tritt dann im Osten Bayerns leichter Frost auf - mit Glätte im Bayerischen Wald durch geringen Schnee. (dpa/lby)

