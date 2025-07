Gewitterwarnung für Bayern: In welchen Landkreisen es am Mittwoch plötzlich krachen kann

Die Menschen in Bayern sind seit mehreren Tagen mit einem Wetter konfrontiert, dass an ihre Belastungsgrenze gehen kann. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch für alle Landkreise im Freistaat eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Zwischen 11 und 19 Uhr wird es vielerorts gefährlich heiß.

Im Großteil des Freistaats werden Temperaturen zwischen 34 und 38 Grad erwartet, im Süden könnten sogar bis zu 40 Grad erreicht werden. Der DWD hält es für nicht unwahrscheinlich, dass der bisherige Jahreshöchstwert von 37,8 Grad, gemessen am Dienstag in Kitzingen, erneut übertroffen wird.

Bayern-Wetter am Mittwoch: Ab Mittag drohen im Südwesten Unwetter

Doch die Hitze bleibt nicht überall ungestört: Ab Mittag sollen sich vor allem im Süden Bayerns, über Gebirgen wie dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb, einzelne Gewitter entladen. Im Zentrum der Unwetter sollen nach Angaben des Wetterdienstes die Kreise Ober- und Ostallgäu stehen, hier kann es zu Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter und Stunde kommen.

Dazu sind Windböen mit ungefähr 60 Kilometern pro Stunde und kleinkörniger Hagel möglich. Ein Überblick, für welche Landeskreise es derzeit Warnungen des DWD gibt:

Landkreis Oberallgäu

Landkreis Ostallgäu

Die amtlichen Unwetterwarnungen der Warnstufe 2 gelten bis Mittwoch, 15.30 Uhr.

Unwetter am Donnerstag: Tagsüber sinken die Temperaturen in Bayern

Die Wetterlage über Deutschland beruhigt sich nach Angaben des DWD ab Donnerstag wieder. Für Bayern sieht die Wettervorhersage etwas anders aus: Von der Landesmitte aus ziehen sich schauerartige Regenfälle in Richtung Südosten. So kann es in mehreren bayerischen Landkreisen zu Gewittern mit Unwetterpotenzial kommen.

Die Temperaturen sinken dabei spürbar und liegen den Angaben zufolge bei maximal 32 Grad. Kühlere Meeresluft sorge dafür, dass sich viele Menschen in Bayern nach den extrem heißen Stunden etwas von der Hitze erholen können.

Hitzefrei oder nicht? Wie Schulen in Bayern mit der Hitzewelle umgehen.