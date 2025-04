62-Jähriger nach Brand schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fischbachau (Landkreis Miesbach) ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am späten Donnerstagabend in einer Wohnung ausgebrochen. Der 62-jährige Schwerverletzte wurde medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Eine 82-jährige Frau erlitt bei dem Brand zudem eine leichte Rauchvergiftung.

Die Feuerwehr verhinderte den Angaben nach, dass die Flammen auf andere Gebäudeteile übergriffen. Die betroffene Wohnung wurde jedoch zum Großteil zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Was das Feuer verursacht hat, ist noch unklar. Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen übernommen. Es gebe aber keine Hinweise auf Brandstiftung, erklärte ein Sprecher.