Ursache unklar Dutzende Schweine sterben bei Lkw-Brand - A7 gesperrt

Aus bislang unbekannter Ursache gerät ein Lkw im Landkreis Kitzingen auf der A7 in Brand. Die Straße ist Richtung Ulm auch am Morgen noch gesperrt. Tragisch: In dem Lkw waren Tiere.