Toter identifiziert - Hauseigentümer stirbt bei Brand

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Rennertshofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ist die tote Person identifiziert worden. Bei dem Mann handele es sich um den allein lebenden Hauseigentümer, teilte die Polizei mit. Der 63-Jährige starb an einer Rauchvergiftung.

Das Dachgeschoss des Hauses in Oberbayern hatte am Montag (18. November) in Brand gestanden. Wegen enormer Hitzeentwicklung und starker Einsturzgefahr konnten die Einsatzkräfte das Haus erst mehrere Stunden später betreten. Nach Ende der Löscharbeiten am Mittag wurde der Tote aus dem Haus geborgen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.