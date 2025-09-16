Expertin Münch: „Nach diesem Ergebnis müssen die Alarmglocken so was von laut schrillen“

Wird es die AfD auch in Bayern bei den Kommunalwahlen im Frühjahr in Stichwahlen um die Ämter von Bürgermeistern oder Landräten schaffen? Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch hält das nach den Ergebnissen der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen für möglich. Im bevölkerungsreichsten Bundesland hatte die rechtsextreme Partei deutlich zugelegt und es in drei Kommunen in die Stichwahl geschafft. „Nach diesem Ergebnis müssen die Alarmglocken so was von laut schrillen“, sagte Münch am Montag gegenüber unserer Redaktion.
Am Ende werde es aber auch in NRW keinen Rathauschef von der AfD geben, glaubt Münch. In den Stichwahlen würden sich die Bewerber der anderen Parteien durchsetzen, weil die Mehrheit der Wähler die AfD und ihre Ziele ablehnt. Das gelte auch für Bayern und Ostdeutschland. Münch wies zudem darauf hin, dass sich Teile Nordrhein-Westfalens erheblich vom ländlicher geprägten Bayern unterscheiden. In NRW gebe es wesentlich mehr große Städte mit größeren wirtschaftlichen und sozialen Problemen, so die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Themen wie mangelnde Daseinsvorsorge oder hoch verschuldete Kommunen gebe es aber auch im Freistaat.
Bei Landtagswahlen wäre die AfD laut Umfragen derzeit zweitstärkste Kraft
Umfragen zufolge hat die AfD zuletzt in Bayern zugelegt und wäre bei Landtagswahlen zweitstärkste Kraft. Der Partei gelinge es weiter, aus dem Reservoir der Nicht-Wähler zu schöpfen, sagt Münch. „Die Unzufriedenen gehen verstärkt wählen. Und auch da haben wir in Bayern ein großes Potenzial.“
Für das Anwachsen der AFD in vielen Kommunen in NRW tragen sicher auch die desaströsen Zustände in einigen Großstädten dieses Bundeslandes bei verbunden mit der Duldung der Bildung von Parallelgesellschaften in einigen Stadtvierteln. Aber auch der SPD und den Grünen vormalige Stammwähler enttäuscht den Rücken kehren.
In NRW hat die AFD insgesamt 14,5 Prozent erzielt. Meistens blieb sie deutlich unter 20 %. In drei großen Problemstädten kam sie über die 20 %-Marke. In den drei Städten führt eine wohl illegale Einwanderung aus den Balkanstaaten zu schlimmen sozialen Brennpunkten. Hier müssen die kommunalen Verwaltungen durchgreifen. Wenn sie dazu nicht in der Lage sein sollten, brauchen sie die Unterstützung des Landes, das diese Städte mit Sonderarbeitsgruppen unterstützen kann. Mit 20 Prozent hat vermutlich und hoffentlich die AFD ihren Teich mit alten und neuen Nazis ausgeschöpft. Raimund Kamm
Um es mit den Worten von Bärbel Bas, SPD-Co-Chefin, zu sagen: "Es ist nicht das prognostizierte Desaster geworden." Heißt im Klartext, "Nicht so schlimm!". Wenn dies die Einstellung der bzw. einer etablierten Partei ist, na dann gibt es hierzu nichts mehr zu sagen.
Das Kraftzentrum der Union liegt in NRW, stellte gerade Hendrik Wüst fest (LIVE bei ntv). || „Dieser Energieschub – 33,3 Prozent für die NRW-CDU vs. 26 Prozent für die Merz-CDU – macht Wüst vom Gegenspieler (der er bisher schon war) zum Kanzler der Reserve“, so Gabor Steingart unter focus.de. || Schade, dass unser Markus Söder sich bei seiner Talentvielfalt nicht rechtzeitig entscheiden wollte, was er in erster Linie sein wollte: ernstzunehmender Staatsmann oder Food Blogger und oder Sänger von Weihnachtsliedern. Jetzt ist der Zug für Söder und damit für einen bayrischen Kanzler abgefahren. Würde mich aber freuen, wenn ich noch einige Jahre zumindest an Weihnachten von Söder hören könnte.
Mit der AfD sitzt wohl die stärkste Opposition im Bundestag seit Erschaffung der Demokratie. Die Doktoranten dieser Partei haben ihre Akademischen Titel alle ehrlich erworben, wie die Nachprüfungen ergaben. Und man muss neidlos anerkennen, dass die AfD frühzeitig d. h. bereits 2015 auf Fehler und Nachlässigkeiten aufmerksam machte, die uns dann auch um die Ohren geflogen sind. Lobenswert war, dass Merz diese Mängel ausmerzen wollte, aber bis jetzt nicht ganz so erfolgreich war. Man kann die AfD nur bekämpfen, wenn man eine bessere Politik macht und sie zu verbieten wäre für Deutschland kontraproduktiv, denn die AfD sorgt dafür, dass der Bundestag nicht schnarcht.
Doktoranden, bitte. Und was war gleich nochmal mit dem Gunnar Beck?
Herr Kraus, ich bin vermutlich der Ältere von uns beiden. Jedenfalls erinnere ich mich an die BTW 1969 mit folgendem Zweitstimmenergebnis (in %): SPD 42,7, CDU 36,6, CSU 9,5, F.D.P. 5,8. Anschließend bildeten SPD und F.D.P. eine Regierungskoalition.
