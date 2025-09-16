Expertin Münch: „Nach diesem Ergebnis müssen die Alarmglocken so was von laut schrillen“

Wird es die AfD auch in Bayern bei den Kommunalwahlen im Frühjahr in Stichwahlen um die Ämter von Bürgermeistern oder Landräten schaffen? Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch hält das nach den Ergebnissen der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen für möglich. Im bevölkerungsreichsten Bundesland hatte die rechtsextreme Partei deutlich zugelegt und es in drei Kommunen in die Stichwahl geschafft. „Nach diesem Ergebnis müssen die Alarmglocken so was von laut schrillen“, sagte Münch am Montag gegenüber unserer Redaktion.

Am Ende werde es aber auch in NRW keinen Rathauschef von der AfD geben, glaubt Münch. In den Stichwahlen würden sich die Bewerber der anderen Parteien durchsetzen, weil die Mehrheit der Wähler die AfD und ihre Ziele ablehnt. Das gelte auch für Bayern und Ostdeutschland. Münch wies zudem darauf hin, dass sich Teile Nordrhein-Westfalens erheblich vom ländlicher geprägten Bayern unterscheiden. In NRW gebe es wesentlich mehr große Städte mit größeren wirtschaftlichen und sozialen Problemen, so die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Themen wie mangelnde Daseinsvorsorge oder hoch verschuldete Kommunen gebe es aber auch im Freistaat.

Bei Landtagswahlen wäre die AfD laut Umfragen derzeit zweitstärkste Kraft

Umfragen zufolge hat die AfD zuletzt in Bayern zugelegt und wäre bei Landtagswahlen zweitstärkste Kraft. Der Partei gelinge es weiter, aus dem Reservoir der Nicht-Wähler zu schöpfen, sagt Münch. „Die Unzufriedenen gehen verstärkt wählen. Und auch da haben wir in Bayern ein großes Potenzial.“