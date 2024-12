Sie tötete, um selbst ein freieres Leben führen zu können

Der Medienandrang ist sogar noch größer als zum Auftakt des sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozesses. Journalisten, Fotografen, Kameraleute, aber auch jede Menge Zuschauer drängen am Donnerstag in das Landgericht Ingolstadt. Gegen 13.45 Uhr betritt der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl mit seinen beiden Beisitzern und seinen zwei Schöffen den Sitzungssaal 11. Wohl noch nie wurde ein Urteil in der oberbayerischen Stadt mit so viel Spannung erwartet. Gleich wird der Vorsitzende die Entscheidung der Schwurgerichtskammer verkünden. Es ist der 53. Tag eines Verfahrens, das zahlreiche Wendungen bereithielt und immer wieder für Aufsehen sorgte.

