Einbrecher verwüsten Schulen

Unbekannte haben in der Nacht eine Grundschule und ein Gymnasium in Bad Windsheim verwüstet. Die Täter brachen etliche Türen auf, durchsuchten Räume und richteten Zerstörungen an - am Georg-Wilhelm-Steller Gymnasium fällt die Schule deswegen an diesem Freitag aus, wie die Polizei mitteilte.

An der Pastorius-Grundschule verlegte die Schulleitung den Unterricht in die Turnhalle. Die Polizei kam zur Spurensicherung in die beiden Schulen, die Kriminalpolizei Ansbach übernahm die Ermittlungen. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise. Die Höhe der Sachschäden ist bislang unklar, ebenso, ob die Täter etwas stahlen.