Trotz Vandalismus: Kirchen müssen offen bleiben!

Kirchenvertreterinnen und -vertreter berichten von einer neuen, fassungslos machenden „Qualität“, was den Vandalismus in Gotteshäusern angeht. Was fast genauso fassungslos macht, sind Reaktionen darauf, wie man sie im Internet, unter anderem in Kommentarspalten, lesen kann. In die ergießt sich Häme (mit der Kirche treffe es schon den richtigen „Verein“). Und ideologische Verblendung.

Drei Wörter reichten aus: „seit etwa 2015“. Seit diesem Zeitpunkt habe man es „mit einer verschärften Dimension zu tun“, hatte der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz erklärt. Der Schluss, den viel zu viele daraus zogen, war: Muslimische Flüchtlinge sind schuld! Der Sprecher wies die Deutung unmissverständlich zurück. Tatsächlich lassen die Fakten diese nicht zu.

Auch eine zunehmend antiklerikale und antireligiöse Gesellschaft sollte Gotteshäuser zu schätzen wissen

Fakt ist ebenso: Infolge der Sachbeschädigungen, die religiöse Gefühle verletzen, werden Schutzmaßnahmen erhöht. Ein Gebot der Vernunft. Trotzdem: Katholische und evangelische Gotteshäuser dürfen nicht zu Orten werden mit Gittertüren und voller Videokameras. Als Orte der Ruhe und des Gebets, als Anlaufstellen für (Hilfe-)Suchende, als Orte der Gemeinschaft müssen sie allen offenstehen und offen bleiben. Das ist ihr Zweck, darin liegt ihr Wert für die Gesellschaft. Auch eine zunehmend antiklerikale und antireligiöse Gesellschaft kann und sollte das zu schätzen wissen. Und auf die Gotteshäuser, die es – noch – gibt, Acht geben.