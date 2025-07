Jugendlicher will Feuer in Schule legen - Festnahme

Ein Jugendlicher soll in einer Schule im Landkreis Ansbach versucht haben, Feuer zu legen. Ein zunächst unbekannter Täter hatte in der Nacht auf Montag in mehreren Zimmern versucht, eine brennbare Flüssigkeit anzuzünden, wie die Polizei mitteilte. Am Dienstag nahmen die Ermittler demnach einen 15 Jahre alten Verdächtigen fest.

Der Jugendliche soll über ein Fenster gewaltsam in das Schulgebäude in Feuchtwangen gelangt sein. In mehreren Räumen - darunter auch ein Lehrerzimmer - habe er brennbare Flüssigkeit verschüttet, sagte ein Polizeisprecher. Den Kraftstoff hatte der 15-Jährige dem Sprecher zufolge zuvor von einer Tankstelle gestohlen. Laut Polizeiangaben gelang es dem Verdächtigen nicht, den Stoff in Brand zu setzen.

Der Jugendliche müsse sich unter anderem wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung verantworten. Die Räume seien laut Sprecher nach dem Vorfall wieder nutzbar. Eine Schadenshöhe und ein Motiv für die Tat waren demnach zunächst unbekannt.