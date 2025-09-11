Icon Menü
Vater rastet aus: Vater schlägt Mann bei Jugendfußballspiel

Vater rastet aus

Vater schlägt Mann bei Jugendfußballspiel

Eigentlich soll auf dem Fußballplatz Fairness und Sportsgeist gelebt werden. Doch ein Vater wird bei einem Trainingsspiel seines Sohnes aggressiv und schlägt zu.
Von dpa
    Nach einem Foul an seinem Sohn stürmte der Vater auf den Platz. (Symbolbild)
    Nach einem Foul an seinem Sohn stürmte der Vater auf den Platz. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa

    Ein Vater hat bei einem Jugendfußballspiel seines Sohnes einen anderen Mann geschlagen. Während des Trainingsspiels ist der Sohn des beschuldigten Vaters gefoult worden, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin rastete der Vater demnach aus und stürmte auf den Platz in der Gemeinde Weißenbrunn (Landkreis Kronach). Er ging am Mittwoch den Trainer sowie den Vater des foulenden Kindes körperlich an und schlug einem von ihnen mit der Faust ins Gesicht. Zu diesem Zeitpunkt waren noch acht weitere Kinder auf dem Sportplatz. Die Polizei ermittelt nun gegen den Vater. Dieser fuhr nach dem Vorfall mit seinem Sohn im Auto davon.

