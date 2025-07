Sechsjähriger und Vater in Eibsee vermisst – Suche wird am Montag fortgesetzt

Ein sechs Jahre alter Junge und sein Vater sind bei einer Tretboot-Tour im oberbayerischen Eibsee am Samstag untergegangen - und werden auch am Sonntag noch vermisst. Stundenlange großangelegte Suchmaßnahmen, die nach dem Unglück am Samstagvormittag schnell angelaufen seien, hatten bisher keinen Erfolg, wie die Polizei mitteilte. Die Suche wurde am Sonntagabend vorerst beendet. Am Montag soll die Aktion weitergehen, teilte die Polizei mit.

Das Kind sei von dem Tretboot gefallen. Der Vater sei sofort hinterhergesprungen, um den Sechsjährigen zu retten, und sei ebenfalls nicht mehr aufgetaucht. Auch die 34-jährige Mutter des Kindes und Frau des Mannes sowie eine vierjährige Tochter waren mit auf dem Boot. Sie seien betreut worden. Die Familie stammt laut Polizei aus dem unterfränkischen Landkreis Haßberge.

Unfall im Eibsee: Vater versucht, Kind zu retten, geht aber selbst unter

Bereits drei Minuten nach dem Notruf gegen 11.15 Uhr seien erste Wasserrettungskräfte an der Unglücksstelle eingetroffen, berichtete ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). An der Suchaktion in dem See bei Grainau waren Taucher der Wasserrettung und Feuerwehr-Kräfte beteiligt, auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt.

Die Kripo Weilheim übernahm die Ermittlungen, wie die Polizei mitteilte. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Polizei gehe von einem Unfall aus. Am Sonntagabend wurde die Suche vorerst beendet. Am Montag soll die Suchaktion laut Polizei weitergehen.