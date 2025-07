Sechsjähriger und Vater in Eibsee vermisst – verzweifelte Suche soll weiterlaufen

Ein sechs Jahre alter Junge und sein Vater sind bei einer Tretboot-Tour im oberbayerischen Eibsee am Samstag untergegangen – und auch vier Tage später fehlt von den beiden Vermissten noch jegliche Spur. Tagelange großangelegte Suchmaßnahmen, die nach dem Unglück am Samstagvormittag schnell angelaufen seien, hatten noch immer keinen Erfolg, wie die Polizei mitteilte.

Vater und Sohn im Eibsee vermisst: „Suchen, bis wir finden“

Wie bereits an den Tagen zuvor wurde die Suche nach den Vermissten am Dienstagabend unterbrochen. Am Mittwochmorgen soll die Aktion weitergehen. Erneut seien Taucherinnen und Taucher, sowie Rettungskräfte auf Booten im Einsatz gewesen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Wir haben uns vorgenommen, zu suchen, bis wir finden“, zitiert die dpa einen Sprecher der Polizei. Auch in den kommenden Tagen sollen die Maßnahmen weitergehen. Darüber, die Suche einzustellen, „denken wir noch nicht nach“.

Das Kind sei am Samstag nach Schilderung der Beamtinnen und Beamten von dem Tretboot gefallen. Der Vater sei sofort hinterhergesprungen, um den Sechsjährigen zu retten, und ebenfalls nicht mehr aufgetaucht. Auch die 34-jährige Mutter des Kindes und Frau des Mannes sowie eine vierjährige Tochter waren mit auf dem Boot. Sie werden psychologisch betreut. Die Familie stammt laut Polizei aus dem unterfränkischen Landkreis Haßberge.

Unfall im Eibsee: Vater versucht, Kind zu retten und geht selbst unter

Bereits drei Minuten nach dem Notruf am Samstag gegen 11.15 Uhr seien erste Wasserrettungskräfte an der Unglücksstelle eingetroffen, berichtete ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Die Kripo Weilheim übernahm die Ermittlungen. Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Unfall aus.

Je nach Witterung sollte bei der Suche am Dienstag auch wieder ein Polizeihubschrauber hinzugezogen werden. Der Such-Radius rund um die Unglücksstelle werde Stück für Stück erweitert, sagte der Polizeisprecher. Der Unfall geschah demnach relativ weit draußen auf dem See. Zu der Frage, ob das im Eibsee versunkene Kind eine Schwimmweste trug oder ob der Vater Schwimmer oder Nichtschwimmer war, machte die Polizei bisher keine Angaben.

