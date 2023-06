Landes-Sportverband: Wahlen und Satzungsänderung

Für den Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) stehen beim Verbandstag wichtige Entscheidungen an.

Die knapp 400 Delegierten entscheiden am Samstag in München über wegweisende Satzungsänderungen, Finanzfragen und die Besetzung des Präsidiums. Für den ersten Teil des Verbandstags am Freitag sind auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) angekündigt.

Der Verbandstag des BLSV ist das höchste Entscheidungsorgan des bayerischen Sportdachverbandes. Im Rhythmus von fünf Jahren finden in diesem Rahmen die Präsidiumsneuwahlen statt. Richtungsweisende und zukunftsändernde Anträge und Satzungsänderungen können hier beschlossen werden.

Bei der Wahl des Präsidenten stellt sich Amtsinhaber Jörg Ammon zur Wahl. SPD-Politiker Harald Güller hat ebenfalls seine Kandidatur angekündigt. Bei der Satzungsänderung geht es vor allem um Fragen zur Organisationsentwicklung. Die umfangreichen Überlegungen sollen auch in den Statuten abgebildet werden. Bei den Finanzfragen widmen sich die Delegierten unter anderem dem Umgang mit Kostensteigerungen. Der Sportverband soll für die Zukunft stabil aufgestellt sein.

Der BLSV ist die Dachorganisation des organisierten Sports in Bayern. Derzeit sind rund 4,5 Millionen Mitglieder in 11.700 Vereinen organisiert. Über 90.000 Übungsleiter und Trainer sowie rund 300.000 ehren­amt­lich Tätige machen den BLSV und seine 57 Sportfachverbände nach eigenen Angaben zur größten Personenvereinigung und Bürgerbewegung Bayerns.

(dpa)