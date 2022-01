Verbrechen

vor 21 Min.

Doppelmord in Oberfranken: Das ist über die Opfer bekannt

Plus Die Anteilnahme nach dem mutmaßlichen Mord an einem Ehepaar ist riesig. Die Praxiskollegen des Kinderarztes trauern – und die Polizei hat neue Details.

Von Sarah Ritschel

Sie wollten eine neue Praxis eröffnen, schreibt der Kollege des Arztes, der in der Nacht zum Sonntag im oberfränkischen Ort Mistelbach zusammen mit seiner Frau erstochen wurde. Auf Twitter teilt der Kindermediziner, der jetzt alleine weitermachen muss, seine Trauer: „Ich sitze in der leeren, nagelneuen, unbenutzten Praxis – gerade bereit für die ersten Patienten“, so textete der Kollege am Montag. „Und es laufen die Tränen wie ein Strom...“

