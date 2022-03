Drei Brände, zwei Tote, eine Frage: Wieso?

Von Fabian Huber - vor 17 Min.

Ein Mann rast in Ferenc Nuszbaums Lkw, neben ihm eine offene Gasflasche. Der Trucker überlebt nur knapp und erfährt: Er ist Teil eines Familiendramas. Eine Tragödie in drei Kapiteln.

Der Tag, der im Einsatzbericht der Feuerwehr als „schwarzer Donnerstag“ verewigt sein wird, beginnt so gewöhnlich, wie ein Tag nur beginnen kann. In Rohrbach bei Ingolstadt führen Sonja und Rudolf Richter (Namen geändert) noch ihre Hündin Luna aus. So, wie sie es immer gemacht haben, dreimal täglich, händchenhaltend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .