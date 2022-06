Verbrechen

17:20 Uhr

Kinderleiche in der Donau: Kam der Junge aus dem Ausland?

Plus Zwei Wochen ist der Fund einer verpackten Jungenleiche in der Donau bereits her. Die Ermittler fischen noch immer im Trüben. Nun erweitern sie ihren Suchkreis.

Von Fabian Huber

Der Ort des Schreckens ist am Morgen ganz zahm. Ruhig liegt sie da, die Donau in der Wald- und Wiesenlandschaft östlich von Ingolstadt. Am Hochwasserdamm blüht vereinzelt der Mohn, am Ufer quaken Frösche und Enten um die Wette. Doch hier, auf Höhe der Ortschaft Großmehring, unter einer kleinen Brücke bei Flusskilometer 2449,2, fand an einem Spätnachmittag vor genau zwei Wochen ein Kanufahrer die eingepackte Leiche eines kleinen Jungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen