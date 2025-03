Grenzpolizei entdeckt 500.000 Euro in Auto-Schmuggelversteck

Eine halbe Million Euro haben niederbayerische Grenzpolizisten in einem Geldversteck in einem Auto gefunden. Wie die Polizei mitteilte, stoppten die Beamten den Wagen auf der Autobahn 3 bei Passau und kontrollierten den 37-jährigen Fahrer. Im Fahrzeug stießen sie demnach auf ein Schmuggelversteck, in dem mehr als 20 Bündel mit Geldscheinen versteckt waren.

Das Geld wurde sichergestellt. Der Fahrer sei festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden, hieß es. Gegen ihn ermittle die Generalstaatsanwaltschaft München wegen des Verdachts der Geldwäsche. Er gab an, dass er nach Ungarn fahren wollte.