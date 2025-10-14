Hund stirbt nach Spaziergang an Vergiftung

Ein Spaziergang endete für eine Hundehalterin im mittelfränkischen Ansbach tragisch. Nach Polizeiangaben war die 43-Jährige mit ihrem Zwergdackel unterwegs, als das Tier etwas fraß, das am Wegesrand lag.

Am nächsten Tag zeigte der Hund deutliche Vergiftungssymptome. Die Halterin brachte ihn daraufhin in eine Tierklinik, wo das Tier trotz umgehender Behandlung an Organversagen verstarb. Laut Angaben des behandelnden Tierarztes gegenüber der Polizei deutet alles auf einen Giftköder als Ursache hin. Die Polizei Ansbach hat Ermittlungen aufgenommen.