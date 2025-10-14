Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Verdacht auf Giftköder: Hund stirbt nach Spaziergang an Vergiftung

Verdacht auf Giftköder

Hund stirbt nach Spaziergang an Vergiftung

Nach einem Spaziergang in Ansbach stirbt ein Hund an Organversagen. Der Tierarzt findet Hinweise auf einen Giftköder.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Hund verstirbt nach einem Spaziergang in Ansbach. Die Polizei geht von einem Giftköder aus. (Symbolbild)
    Ein Hund verstirbt nach einem Spaziergang in Ansbach. Die Polizei geht von einem Giftköder aus. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Ein Spaziergang endete für eine Hundehalterin im mittelfränkischen Ansbach tragisch. Nach Polizeiangaben war die 43-Jährige mit ihrem Zwergdackel unterwegs, als das Tier etwas fraß, das am Wegesrand lag.

    Am nächsten Tag zeigte der Hund deutliche Vergiftungssymptome. Die Halterin brachte ihn daraufhin in eine Tierklinik, wo das Tier trotz umgehender Behandlung an Organversagen verstarb. Laut Angaben des behandelnden Tierarztes gegenüber der Polizei deutet alles auf einen Giftköder als Ursache hin. Die Polizei Ansbach hat Ermittlungen aufgenommen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden